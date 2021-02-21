«Даже часы встали»: Дайнеко показала секси-бедра сзади на смелом селфи в боди

Виктория Дайнеко решила разгорячить своих фолловеров в Instagram эротичным фото. Звезда запечатлелась в гримерке, зафиксировав в кадре вид сзади при помощи отражения в зеркале. При этом на певице не было ничего, кроме секси-боди по фигуре, обнажающим ее округлые бедра.

«Хороший туз», «Спасибо Instagram за функцию зум», «Вау-вау, какие ножки!», «Ауфф», «Секси-девочка», «Орех!», «Красивая очень. Просто огонь фотка!», «Нормальная такая тумбочка», «Срамота», «Даже часы встали», «Эффектная вкусняшка», «Вид изумительный, а вы, Виктория, как всегда, неотразимы», — прокомментировали почитатели артистки.

Ранее звезда заворожила своим золотистым платьем со шлейфом профессионального стилиста. Певица выгодно подчеркнула фигуру и красиво продемонстрировала ноги, примерив «туфельки принцессы» в тон облачению.

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