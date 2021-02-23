Модно, но пример брать не стоит: Горбань вслед за Кокой отметилась в укороченном пуховике

Стилист Руслан Громов при этом заметил, что тренд на такие куртки весьма скоротечен.

Клава Кока недавно предстала на публике в укороченном пуховике по типу актуального на сегодня кроп-топа, который не может скрыть живота. Певица выбрала модель из мерцающей ткани в клетку в розово-черных тонах.

Вслед за ней в укороченном пуховике прогулялась по Москве звезда сериала «Кухня» Маша Горбань. Она выбрала фасон чуть длиннее, отдав предпочтение актуальному дениму. Обе знаменитости выглядели современно и динамично, однако профессиональный стилист Руслан Громов не советовал бы брать пример с артисток. Он считает, что мода на подобного рода куртки надолго не задержится в фэшн-мире, кроме того, они не практичны для обычных девушек, которые ездят, к примеру, на общественном транспорте или добираются до работы или места учебы пешком.

«Укороченные пуховики и куртки — весьма скоротечный тренд, который вновь уйдет в небытие. Мода сегодня – это, прежде всего, про удобство, комфорт и практичность. Короткие пуховики сегодня не будут пользоваться большим спросом, как, например, в начале нулевых годов. Ультракороткие куртки и пуховики останутся на уровне капсюльных коллекций», — заметил эксперт моды в беседе с корреспондентом Teleprogramma.pro.

Справка Teleprogramma.pro

Руслан Громов — профессиональный стилист, fashion-колумнист и фотопродюсер, работал со многими звездами отечественного шоу-бизнеса.

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