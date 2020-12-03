«Решила бросить все»: Наташа Королева запечатлелась на острове среди аборигенов

Певица призналась, что устала от событий 2020 года, перевернувших ее жизнь, приехала обрести себя.

Наташа Королева в своем микроблоге обратилась к поклонникам. Звезда призналась, что в настоящий момент она находится далеко от цивилизации, и в ближайшее время в Москве не появится.

«Я решила провести эксперимент — бросить все, и уехать из Москвы на остров. Одна, без всех, без цивилизации — и пожить в племени аборигенов. Попробовать выжить в дикой природе, чтобы обнулиться и очиститься от тяжелого груза», — рассказала исполнительница.

Жена Тарзана отправилась на остров, чтобы отыскать новые силы и новую себя. И уже отмечает, как вдали от ложных ценностей, навязанных мегаполисом, обретает силы и становится собой.

Королева отметила, что 2020 год серьезно повлиял на все вокруг, в том числе и лично на нее.

«Этот год жестоко ударил по мне и моей семье. Он устроил проверку моим отношениям с мужем, моим вере и силе духа. Я не хочу, чтобы в моей памяти этот год запомнился негативом и пожирал меня бессонными ночами», — призналась артистка.

Напомним, в семье Королевой и Тарзана этой осенью случился скандал. Случайные подруги главы семьи, оказавшись в гостях у певицы и танцора, обокрали звезду. Позже вскрылась правда об измене Сергея Глушко своей жене. Танцовщик признался в неверности, но заявил, что любит только жену.

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