«Растягивая удовольствие и связки»: Волочкова на тренировке показала свою гибкость

45-летняя Анастасия Волочкова продолжает карьеру балерины. Правда, в театре она уже давно не служит. Звезда сцены предпочитает сольные выступления, радуя своих поклонников по всей стране гастрольными турами. Как только стало возможно, Волочкова возобновила концерты.

Одно из недавних шоу с участием балерины состоялось в Подмосковье в середине февраля. Балерина вышла на сцену вместе с дочкой Ариадной – наследница исполнила французскую песню, под которую Волочкова-старшая с удовольствием выступила перед публикой.

Балерина усиленно тренируется, чтобы всегда быть в форме. Накануне танцовщица посетила тренажерный зал, для того чтобы позаниматься растяжкой. Она сняла на видео свое занятие: лежа на перекладине, звезда играючи «крутит» бесконечными ногами.

«Растягивая удовольствие и связки», — подписала видео Волочкова.

Растяжке Волочковой может позавидовать любая балерина. Дива в свои 45 лет находится в прекрасной физической форме, что демонстрирует каждый раз.

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