Волочкова в гипюровом топе и «рваных» джинсах с вышивкой наведалась в ресторан

Балерина устроила себе вечерний выход в свет после усиленной репетиции.

Анастасия Волочкова, пышно отметившая недавно 45-летний юбилей, с новыми силами и энергией приступила к репетициям и выступлениям. Совсем скоро в ее постановке состоится вокальный дебют дочки, 15-летней Ариадны, и мама невероятно счастлива выйти с наследницей на одну сцену.

После усиленной репетиции Анастасия Волочкова отправилась в ресторан, чтобы восстановиться. Она не изменяет своему рациону и, как всегда, выбрала овощи и зелень.

«Мое любимое блюдо», — показала его Волочкова.

В ресторан балерина отправилась в гипюровом топе на пуговицах и «рваных» джинсах с вышивкой. Звезда часто выгуливает подобные образы, используя их как повседневные.

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