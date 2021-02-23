«Под Шоколя»: Виктория Боня сделала новую прическу в стиле своего пуделя

41-летняя Виктория Боня – экс-звезда телепроекта «Дом-2». И хотя на телестройке девушка побывала лет десять назад, она смогла завоевать сердца телезрителей и приобрести популярность. Сейчас армия поклонников Бони только выросла – после ее переезда в Монако следить за жизнью светской львицы желает 8 миллионов фолловеров в Instagram.

Боня часто прилетает в Москву, чтобы повидаться с друзьями. Здесь же она праздновала свой день рождения. В очередной свой приезд красавица решила сменить имидж – она вплела в волосы розовые длинные пряди из канекалона и некоторое время радовалась своему новому образу.

Но останавливаться на этом Боня не захотела. Вдохновившись своим питомцем, пуделем Шоколя, светская львица сделала себе мелкие кудряшки.

«Сделала себе прическу под Шоколя! Как вам мой новый образ?», — поинтересовалась Боня.

Поклонники новую Боню оценили. Им преображение пришлось по душе: «Класс, очень идет вам», «Какая красивая», «Милашка», «Я вначале подумала Джулия Робертс».

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