«Я сделала это!»: Виктория Боня изменила цвет волос

В ноябре прошлого года Виктория Боня отметила свой 41-й день рождения. По этому случаю блондинка собрала званый ужин в Дубае, а после и в Москве. Все основное время телеведущая проводит в Монако, где обосновалась несколько лет назад.
В своем Instagram она похвасталась новым преображением.
«Я сделала это!!! Я вас предупреждала, что у меня чешутся руки и я хочу покраситься в розовый. Но покраситься я пока не решилась… а вот имидж я сменила с помощью косичек с большим удовольствием!» — написала Боня.
Фанаты оценили старания Виктории.
«Вау, классно! Черный и розовый – супер! Очень красиво! Вам идет!» — писали пользователи Сети.