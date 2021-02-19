«Жизнь других» в Словении: сколько стоит образование и зачем местные постоянно ходят на…
Жанна Бадоева
Звездный гость
Какое наследство оставил Андрей Мягков своим родственникам
Видео

«Я сделала это!»: Виктория Боня изменила цвет волос

Телеведущая решилась на необычное преображение.

«Я сделала это!»: Виктория Боня изменила цвет волос
Виктория Боня. Фото: instagram.com/victoriabonya/

В ноябре прошлого года Виктория Боня отметила свой 41-й день рождения. По этому случаю блондинка собрала званый ужин в Дубае, а после и в Москве. Все основное время телеведущая проводит в Монако, где обосновалась несколько лет назад.

В своем Instagram она похвасталась новым преображением.

«Я сделала это!!! Я вас предупреждала, что у меня чешутся руки и я хочу покраситься в розовый. Но покраситься я пока не решилась… а вот имидж я сменила с помощью косичек с большим удовольствием!» — написала Боня.

Фанаты оценили старания Виктории.

«Вау, классно! Черный и розовый – супер! Очень красиво! Вам идет!» — писали пользователи Сети.

Смотрите также:

Тэги

Виктория БоняВиктория Боня последние новостиВиктория Боня фото