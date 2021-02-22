«Иду к тебе на могилу и не верю»: бывшая жена Грачевского почтила его память на сороковой день после смерти

Анна Грачевская призналась, что ее дочери Василисе очень не хватает папы.

Бывшая жена создателя «Ералаша» Бориса Грачевского, Анна, в сороковой день после его смерти публично призналась, что все еще не может поверить в случившееся.

Молодая женщина показала в сторис Instagram могилу покойного бывшего мужа.

«Привет, Боря. Сорок дней, как тебя нет. Пишу это и не верю. Иду к тебе на могилу и не верю. Василиса передает тебе привет. Нам всем тебя не хватает», — написала Анна Грачевская.

Телеведущая признавалась, что смерть бывшего мужа Бориса Грачевского стала для нее тяжелым ударом. Больнее всего для Анны осознавать тот факт, что ее любимая дочка Василиса потеряла папу. Девочка очень переживает.

В какой-то момент Анна Грачевская даже была вынуждена увезти наследницу из Москвы, чтобы уберечь ее от лишних разговоров вокруг имени звездного отца.

Больше всего Анну возмущали действия друзей Бориса Грачевского, которые после его похорон начали ходить по телевизионным шоу и рассказывать о деталях личной жизни режиссера.

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