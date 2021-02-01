«Приходит осознание»: вторая жена Бориса Грачевского пытается принять его смерть

Телеведущая признается, что пока ей не становится легче.

Скоропостижная смерть 71-летнего создателя «Ералаша» Бориса Грачевского стала тяжелым ударом не только для нынешней жены знаменитости, ставшей вдовой, Екатерины Белоцерковской. Уход Бориса Юрьевича — настоящая трагедия и для экс-супруги режиссера, 34-летней Анны Грачевской, которая воспитывает его дочку Василису. Телеведущая периодически делится в Instagram эмоциями по поводу тяжелой потери.

Молодая женщина призналась, что и через две с лишним недели, прошедшие со дня смерти Бориса Грачевского, боль утраты не утихает.

«Прошло восемнадцать дней, но легче не становится. Только сейчас приходит осознание», — поделилась Анна Грачевская в сторис Instagram.

Молодая женщина ранее признавалась, что ей очень больно за свою дочку, восьмилетнюю Василису, которая так рано потеряла любимого папу.

Анна рассказывала, что к девочке не стесняются подходить разные люди и задают ей вопросы об умершем отце. Чтобы уберечь дочь от негатива, с которым она не может справиться в силу возраста, Анна Грачевская даже на некоторое время увозила Василису из Москвы.

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