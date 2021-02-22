Роз стало еще больше: вдова Грачевского посетила его могилу на сороковой день после смерти

Вдова бессменного руководителя киножурнала «Ералаш» Бориса Грачевского Екатерина Белоцерковская напомнила поклонникам покойного режиссера о скорбной дате — 22 февраля исполняется сорок дней с момента его смерти.

Екатерина Белоцерковская за это время несколько раз посетила могилу Бориса Грачевского на Троекуровском кладбище. Каждый раз молодая женщина показывает в Instagram, как выглядит захоронение. Поклонники, друзья и сама Екатерина всякий раз приходят на могилу к Борису Юрьевичу с букетами роз. На снимке, которым вдова Грачевского поделилась на сороковой день после его смерти, видно, что захоронение утопает в свежих цветах.

«Сорок дней без тебя», — подписала фото с кладбища Екатерина Белоцерковская.

Женщина признавалась ранее, что тяжело переносит утрату. Хоть как-то смириться с безвременным уходом мужа из жизни ей помогает маленький сын Филипп.

Мальчику в апреле исполнится годик. Не так давно Екатерина Белоцерковская вышла из декретного отпуска, теперь молодой женщине приходится рассчитывать только на свои силы.

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