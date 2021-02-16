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Улыбается с портрета: вдова Грачевского показала, как выглядит его могила через месяц после похорон

Екатерина Белоцерковская часто ходит на кладбище к покойному мужу.

Улыбается с портрета: вдова Грачевского показала, как выглядит его могила через месяц после похорон
Борис Грачевский и Екатерина Белоцерковская. Фото: instagram.com/belotserkovskaia_official/

Вдова Бориса Грачевского Екатерина Белоцерковская не может смириться с его смертью. Уже прошел почти месяц после похорон создателя «Ералаша», но молодая женщина признается, что время ее совсем не лечит.

«Говорят, что со временем будет легче. Но не мне. С каждым днем мне только хуже. Я пытаюсь, но все тщетно», — поделилась Екатерина Белоцерковская в Instagram.

Вдова Бориса Грачевского часто посещает Троекуровское кладбище, где покоится ее супруг. Екатерина показала в сторис Instagram, как сейчас выглядит могила бессменного руководителя «Ералаша». На ней по-прежнему много красных роз, а с портрета улыбается Борис Грачевский.

Как выглядит могила Бориса Грачевского
Екатерина Белоцерковская показала могилу Бориса Грачевского. Фото: instagram.com/belotserkovskaia_official/

Напомним, на днях Екатерина Белоцерковская сообщила, что вышла из декрета. Она больше не находится постоянно дома с маленьким сыном Филиппом.

Молодая женщина приступила к работе, поскольку ей теперь придется учиться самостоятельно содержать себя и наследника, которому в апреле исполнится год.

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