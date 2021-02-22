«Еще и с Лободой роман закрутил»: Макеева ответила на хейт из-за жениха, оказавшегося многодетным отцом

Звезда театра и кино Анастасия Макеева решила потроллить недоброжелателей, устроивших ей травлю в Сети после того, как стали известны подробности личной жизни нового ухажера актрисы Романа Малькова.

Актриса принимает участие в шоу Первого канала «Точь-в-точь», а ее избранник приходит на программу, чтобы поддержать возлюбленную. В Instagram Анастасия Макеева поделилась фото, на котором запечатлена в образе певицы Светланы Лободы, рядом с ней — бойфренд Роман.

«Какой он любвеобильный, еще и с Лободой роман закрутил. Тоже, наверное, хочет, чтобы звезда ему зубы вылечила», — написала под фото Анастасия Макеева, пытаясь задеть злопыхателей.

Между тем, под снимком оставляют комментарии исключительно поклонники Макеевой. Они делают комплименты красоте и вокальным талантам Анастасии и желают ей счастья с новым избранником.

Напомним, на днях стало известно, что бойфренд актрисы Роман Мальков, за которого она собирается замуж, ради Макеевой бросил жену и четверых маленьких детей.

Сама же звезда считает, что ее не касается то, что происходило в жизни Романа до встречи с ней.

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