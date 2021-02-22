«Одни на берегу»: Барановская увезла детей от Аршавина на Мальдивы

Юлия Барановская после расставания с гражданским мужем, футболистом Андреем Аршавиным одна воспитывает троих детей – дочку Яну и сыновей Артема и Арсения.
Юлия Барановская входит в число уникальных женщин, которым блестяще удается сочетать карьеру и бешеную популярность с материнством.
Будучи очень востребованным человеком в профессии, Юлия много времени уделяет своим наследникам, которые уже демонстрируют таланты в творчестве и спорте.
В эти дни телеведущая решила сделать небольшую паузу в рабочем процессе и вместе с детьми улетела на Мальдивы. Судя по всему, дружную компанию никто больше не сопровождает. Такие выводы можно сделать, рассматривая фото в Instagram Юлии, которые по очереди делают она и ее дети.
«Закат. Одни на берегу. Только мы, крабики и цапля вчера провожали закат. Обожаю этот остров», — подписала галерею снимков на берегу Индийского океана Юлия Барановская.
Поклонники признались, что восхищены многодетной мамой и ее талантом все успевать.
«Вы потрясающая женщина! Сильная, отличная мама, пример для многих», Красивый закат! Хорошего отдыха вашей семье, Юля!», «Удивительная планета Земля! Где-то вот так тепло, а у нас сегодня -45°», — высказываются в Сети.