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«Одни на берегу»: Барановская увезла детей от Аршавина на Мальдивы

Телеведущая и ее трое наследников наслаждаются отдыхом в райском месте.

«Одни на берегу»: Барановская увезла детей от Аршавина на Мальдивы
Юлия Барановская. Фото: instagram.com/baranovskaya_tv/

Юлия Барановская после расставания с гражданским мужем, футболистом Андреем Аршавиным одна воспитывает троих детей – дочку Яну и сыновей Артема и Арсения.

Юлия Барановская входит в число уникальных женщин, которым блестяще удается сочетать карьеру и бешеную популярность с материнством.

Будучи очень востребованным человеком в профессии, Юлия много времени уделяет своим наследникам, которые уже демонстрируют таланты в творчестве и спорте.

В эти дни телеведущая решила сделать небольшую паузу в рабочем процессе и вместе с детьми улетела на Мальдивы. Судя по всему, дружную компанию никто больше не сопровождает. Такие выводы можно сделать, рассматривая фото в Instagram Юлии, которые по очереди делают она и ее дети.

Юлия Барановская с дочкой Яной и сыном Арсением
Юлия Барановская с дочкой Яной и сыном Арсением. Фото: instagram.com/baranovskaya_tv/

«Закат. Одни на берегу. Только мы, крабики и цапля вчера провожали закат. Обожаю этот остров», — подписала галерею снимков на берегу Индийского океана Юлия Барановская.

Поклонники признались, что восхищены многодетной мамой и ее талантом все успевать.

Юлия Барановская с сыновьями Артемом и Арсением
Юлия Барановская с сыновьями Артемом и Арсением. Фото: instagram.com/baranovskaya_tv/

«Вы потрясающая женщина! Сильная, отличная мама, пример для многих», Красивый закат! Хорошего отдыха вашей семье, Юля!», «Удивительная планета Земля! Где-то вот так тепло, а у нас сегодня -45°», — высказываются в Сети.

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