Легкий бриз: Барановская в гипюровом сарафане насладилась закатом на пляже

Юлия Барановская решила взять отпуск и отправилась с детьми на Мальдивы. По ее словам, на курорте они планируют отдохнуть неделю. К слову, на «райском острове» телеведущая уже бывала десять лет назад. В своем Instagram Юлия поделилась кадрами, на которых позировала в гипюровом сарафане на берегу океана. Экс-возлюбленная футболиста Андрея Аршавина полюбовалась местными красотами, насладившись закатом.

«Закат. Одни на берегу… только мы, крабики и цапля вчера провожали закат. Обожаю этот остров», — написала Барановская.

Фанаты засыпали ее комментариями.

«Хорошего отдыха! Самая лучшая мамочка! Приятно смотреть на вас», — писали пользователи Сети.

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Напомним, недавно Юлия Барановская приобрела дом в Подмосковье. Двухэтажный особняк, о котором телеведущая давно мечтала, специалисты оценивают в миллион долларов.

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