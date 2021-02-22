«Кривляется за деньги»: звезда «Смехопанорамы» ответил Соседову после заявлений о богатстве Галкина

Юморист Александр Морозов, участник популярных программ «Кривое зеркало» и «Смехопанорама», прокомментировал слова музыкального критика Сергея Соседова о баснословных гонорарах Максима Галкина.

Александр Морозов дал понять, что к Соседову относится очень хорошо, но его желания заставить Галкина работать бесплатно или за более низкие гонорары, не разделяет.

«Конечно же, Сережа прав, потому что мы все кривляки, и должны вообще кривляться бесплатно. Вот он так на все свои шоу ходит и кривляется, но только за деньги. Я причем к Сереже хорошо отношусь. Мы знакомы», — сказал Александр Морозов.

Он также призвал Сергея Соседова перестать заглядывать в чужие кошельки. Это, как минимум, неэтично.

«Но кто вправе вообще считать чужие деньги? Я не знаю, кроме налоговой. Если человек готов заплатить деньги за билет, чтобы пойти на любимого артиста, это дело выбора», — озвучил свою позицию Александр Морозов в беседе с «Пятым каналом».

Напомним, музыкальный критик Сергей Соседов во время шоу «Эмпатия Манучи» заявил, что талантливые люди должны свой дар раздаривать, а не зарабатывать на этом миллиардное состояние. В пример он привел Максима Галкина, которому, по мнению Сергея Соседова, деньги даются слишком легко.

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