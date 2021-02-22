«Какие-то прилизанные куделечки, тонкие ножки»: Соседов заявил, что Пугачевой «больше нет»

Алла Пугачева уже давно практически не дает концертов и не ездит на гастроли, единственное исключение она сделала на свое 70-летие и иногда появляется на редких телевизионных шоу. Тем не менее, музыкальный критик Сергей Соседов не перестает ее критиковать. Он убежден, что даже так не стоит звезде появляться на сцене.

«К сожалению, уже нет той певицы… Она была когда-то, сегодня есть просто женщина с этим именем и фамилией. То, что она показывает иногда – это не Пугачева. Пугачева – это бренд, а любой бренд включает некие элементы. Что такое Пугачева? Это рыжие волосы, это балахон, это выплеск, это энергия. Пугачева – это вовсе не прилизанные куделечки, тонкие ножки и «я не понимаю, где я стою, то ли я, то ли не я, не понимаю, что я пою». Это не Пугачева!» — заявил Сергей на шоу «Эмпатия Манучи».

Критик назвал последний концерт Примадонны «сделанным». «Это не концерт, это фильм-концерт, но он хорошо сделан. Понятно, что это сделано телевизионными трюками. Это кино», — заметил Соседов. Он признался, что был равнодушен к тому, что звезда сообщала со сцены. По мнению критика, на концерте было много фонограммы, которая чувствовалась.

При этом Соседов не считает, что все можно списать на возраст, сравнив Аллу Пугачеву и Клавдию Шульженко, которая тоже давала концерт в честь своего 70-летия в Колонном зале Дома Союзов. «Посмотрите и почувствуйте разницу двух певиц, которые в одном и том же возрасте дали концерты. Концерт есть в Интернете. Нельзя переживать свою славу. У Пугачевой теперь нет той славы, которая была. Сейчас она может запросто ходить по улице и ее никто не узнает», — сказал Сергей.

Он посоветовал вовремя уходить артистам со сцены, прекращать общаться с журналистами, а также вести светский образ жизни.

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