«Овощи и гречка»: Рудковская показала свой завтрак с сервировкой в палитре припыленной розы

Уже давно Яна Рудковская завела традицию показывать в Instagram свои завтраки. Даже хештег специальный придумала. Каждое утро блондинка сервирует стол в определенной цветовой гамме. Обязательное условие – букет свежих цветов. На этот раз продюсер показала, как украсила столовую в палитре припыленной розы.

«Овощи и гречка – неплохое начало дня для сурового понедельника», — написала Рудковская.

Помимо овощей и гречки, на столе был йогурт, сладости, графин с напитком и корзина с букетом кустистых роз.

Напомним, что в начале января Яна Рудковской отпраздновала свое 46-летие. Вот уже четырнадцать лет она знакома со своим вторым мужем Евгением Плющенко. Пара воспитывает двух сыновей – Сашу и Арсения. Последний появился на свет в прошлом сентябре.

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