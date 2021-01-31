«С сиренью в январе»: Яна Рудковская декорировала стол для завтрака живыми майскими цветами

Светская львица Яна Рудковская в последнее время нечасто балует подписчиков фотографиями своих изысканных завтраков. Вероятно, продюсер и молодая мама очень поглощена работой и общением с сыновьями, и у нее просто не хватает сил и эмоций на то, чтобы делиться приятными моментами.

Но в это воскресенье знаменитость все же порадовала поклонников рубрикой «Мои завтраки», которую они всегда ждут с большим нетерпением. На этот раз Яна Рудковская украсила утренний прием пищи букетом роскошной сирени, кусты которой цветут в России обычно в мае. За эту радость наслаждаться запахами и красотою весны Яна Рудковская поблагодарила свою подругу.

«Доброе утро. Из серии #невозможноевозможно, завтрак с сиренью в январе. Только Леночка Вайнштейн может сирень зимой, у меня сегодня почти подснежники и сказка «12 месяцев», — написала продюсер под фото.

Преданные фанаты Яны Рудковской предсказуемо пришли в восторг от увиденного. Они благодарят звезду за прекрасное настроение, которое она создается прекрасными снимками.

«Нереально красиво, Яна. Вы молодец, жизнью наслаждаетесь», «Это даже круче, чем подснежники», «Ну, какая красивая ваза, не могу налюбоваться», «Сирень? Какая красота! Там просто посидишь за столом и зарядишься», — высказываются в Сети.

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