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«С днем рождения, Ванюша»: Подольская показала, как старший сын поздравляет и обнимает братика

22 февраля Ване исполнилось четыре месяца.

«С днем рождения, Ванюша»: Подольская показала, как старший сын поздравляет и обнимает братика
Наталья Подольская. Фото: instagram.com/nataliapodolskaya

Осенью прошлого года Наталья Подольская стала мамой во второй раз. Малыша назвали Ваней. Напомним, что у нее и Владимира Преснякова есть старший сын Артемий, которому в этом году будет шесть лет. А Ване тем временем, 22 февраля исполнилось четыре месяца. В своем микроблоге Наталья поделилась трогательным видео, на кадрах которого показала, как Артемий поздравляет младшего братика.

«С днем рождения, Ванюша», — пропел Артемий, обнимая младшего брата.

«Сын, осторожнее», — поправила его Подольская.

Напомним, что Наталья Подольская и Владимир Пресняков женаты более десяти лет. У артиста был продолжительный роман с Кристиной Орбакайте, которая родила ему сына Никиту. Молодой человек также увлекается музыкой. В этом году ему исполнится 30 лет.

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