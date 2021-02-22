«Катюша, ты боец»: Сергей Лазарев прокомментировал победу в шоу «Танцы со звездами»

Певец находится в эйфории после грандиозного успеха на проекте.

В минувшее воскресенье, 21 февраля, поздно вечером в эфире телеканала «Россия 1» были объявлены имена победителей двенадцатого сезона проекта «Танцы со звездами». Жюри шоу отдало первое место певцу Сергею Лазареву и его партнерше, хореографу Екатерине Осиповой.

Музыкант высказался в Instagram о своем успехе, давая понять, что невероятно счастлив такому завершению проекта.

«Спасибо! Каждому, кто голосовал. Всем, кто поддерживал нас на протяжении всего проекта. Спасибо членам жюри за советы, за комментарии и высокие баллы! Спасибо всем хореографам, которые работали с нашей парой», — написал Сергей Лазарев.

Со словами благодарности он обратился и к своей партнерше Екатерине Осиповой.

«Спасибо моей красавице-партнерше Кате Осиповой. Катюша, ты боец! Ты мега профи и мне с тобой очень повезло!» — добавил Сергей Лазарев.

Он рассказал также, что во время финала поддержать его в студию шоу «Танцы со звездами» пришла вся семья и близкие друзья, что придало ему сил и уверенности.

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