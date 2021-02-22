«Лучше бы Оле спасибо сказал»: фанаты просят Даву поблагодарить Бузову за поддержку в «Танцах со звездами»

Накануне состоялся суперфинал проекта «Танцы со звездами» на телеканале «Россия 1». Экс-бойфренд Ольги Бузовой Давид Манукян и его партнерша по шоу Дарья Палей стали первыми по итогам зрительского голосования, жюри же поставило пару на второе место, отдав победу Сергею Лазареву и Екатерине Осиповой.

«У меня нет слов, чтобы передать благодарность за вашу поддержку. Мы выиграли зрительское голосование, но стали вторые. Я вам безумно благодарен за то, что все это время были со мной», — обратился Давид Манукян к подписчикам Instagram.

В публикации Дава отметил нескольких человек, которым благодарен за поддержку, чем спровоцировал гнев поклонников Ольги Бузовой, не увидевших в списке ее имени.

Звезда накануне финала проекта «Танцы со звездами» записала обращение к поклонникам с просьбой отправлять смс за ее экс-избранника. Фанаты Ольги Бузовой заявили Даве, что благодарить за победу в зрительском голосовании он должен бывшую возлюбленную. Некоторые признаются, что не смотрели проект, но отправили сообщения в поддержку Давы после просьбы Ольги Бузовой.

«Ну, Бузовой бы хоть тоже спасибо сказал. Она вчера через себя переступила, можно сказать, а так — поздравляю от души», «Лучше бы Оле спасибо сказал», «Если бы не Бузова, и зрительское голосование проиграл бы», — высказываются в Сети.

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