Даве не хватило одного балла: стало известно имя победителя 12 сезона шоу «Танцы со звездами»

В лидерах проекта были Екатерина Гусева и Давид Манукян, но взгляд судей и зрителей на два финальных танца неожиданно совпал.

Около двух месяцев шел новый сезон проекта «Танцы со звездами» на канале «Россия». На этот раз среди членов жури оказались: Егор Дружинин, Гарик Рудник, Николай Цискаридзе и Дарья Златопольская. Несколько недель участники проекта боролись за победу. Среди явных фаворитов проекта были Екатерина Гусева, выступающая в паре с Евгением Папунаишвили, а также Дава, который танцевал с Дарьей Палей. При этом часто мнение судей и зрителей кардинально расходилось.

21 февраля состоялся финал 12 сезона проекта. Судьи отметили, что все участники на этот раз показали свое мастерство. Более того, Николай Цискаридзе признался, что такого сильно финала не видел с первого сезона шоу. Каждый из претендентов на победу смог впечатлить судей. По итогам голосования судей первое место занял Сергей Лазарев, а второе — Екатерина Гусева. Однако еще несколько часов шло зрительское голосование, результаты которого многих удивили.

Дава, который был на последнем месте, вырвался в перед, но ему не хватило всего 1 балла до победы. С минимальным отрывом его обошел Лазарев, выступающий с Екатериной Осиповой. 38-летний артист вновь всем доказал, что талантлив в разных сферах. Ранее он также участвовал в шоу «Цирк со звездами», где показал невероятное мужество и смелость. Сергей станцевал еще раз для зрителей.

Добавим, что Гусева тоже была близка к победе, но завоевала бронзу. А 4 и 5 места получили Антон Шагин и Екатерина Шпица. Многие зрители отметили, что это был самый интригующий финал проекта.

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