«Потерял в глазах многих»: бабушка Давы отчитала Лазарева после его победы в «Танцах со звездами»

На телеканале «Россия 1» в минувшее воскресенье состоялся суперфинал шоу «Танцы со звездами», после чего в Сети разгорелись настоящие баталии. Поклонники блогера Давида Манукяна возмущены тем, что жюри проекта поставило его на второе место, присудив победу Сергею Лазареву.

Под постом Давы, в котором он благодарит фанатов за поддержку, высказываются те, кто считают, что жюри его засудило и те, кто уверен, что Лазарев справедливо обошел Манукяна.

В комментариях за внука горячо заступилась бабушка Давида — Милена Давтян. Женщина заявила, что на проекте предвзято отнеслись к Даве.

«В интервью многие участники проекта старались кинуть в Даву то булыжник, то камешек. Как вы можете судить человека, не зная его!» — написала Милена Васильевна в комментариях к посту внука.

Досталось от женщины и победителю проекта Сергею Лазареву. Милену Давтян задели слова певца о том, что Даву поддерживал сам Филипп Киркоров.

«Лазарев потерял в глазах многих, когда промямлил, что Даве помог приход известного человека. Постеснялся бы это говорить. А ничего, что этот великий и душой и сердцем человек за ручку довел Сережу до «Евровидения». В этом месте надо было прикусить язычок», — высказалась бабушка Давы.

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