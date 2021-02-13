«Отлично»: Юлия Барановская опубликовала кадры с семейного праздника

Бывшая жена футболиста Андрея Аршавина — Юлия Барановская — показала, как отпраздновала китайский Новый год.

В личном микроблоге знаменитости появились кадры, на которых можно увидеть украшения для новогодней ночи. Поскольку китайская и русская версии празднования Нового года отличаются, приходится приобретать разные игрушки и элементы декорации к каждому торжеству. Далеко не все отмечают начало нового года по китайскому календарю. Юлия Барановская — одна из немногих российских знаменитостей, кто устроила настоящий пир по этому случаю.

«Отлично отпраздновали Китайский Новый год. Спасибо всем моим друзьям за чудесный вечер! Теперь официально — год Быка наступил. Пусть он будет для нас всех очень счастливым и успешным, и главное, чтобы все мы были здоровы», — пожелала Юлия.

Барановская позировала в наряде стиля тотал блэк. А окружали ее фонарики в виде белоснежных цветов. Также цветы разных цветов и оттенков стояли на полу в прозрачных вазах. Однако для праздничного стола Юлия оставила только нежно-розовый стиль. Пудровые салфетки и пионы гармонировали с посудой графитового цвета.

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