«Мама будет в шоке»: Хоркина рассказала про свое участие в шоу «Маска»

Второй сезон популярного шоу «Маска» стартовал на телеканале НТВ. В очередном выпуске проекта жюри рассекретило Черную пантеру. И для многих стало настоящим шоком увидеть под маской Светлану Хоркину, прославленную гимнастку, экс-депутата Госдумы, госслужащую.

В эксклюзивном интервью порталу Teleprogramma.pro Хоркина поведала, что костюм черной пантеры – самый лучший. «Он мне так шел, совпадал с моим характером», — объяснила звезда.

Хоркина не расстроилась, что проект для нее закончился. Она считает, что уже победила, поскольку ее не угадал никто. К тому же, наблюдать за реакцией жюри было отдельным удовольствием. Но то, что в костюме было сложно, гимнастка подтвердила вслед за участниками первого сезона «Маски»:

«Костюмы непростые. В них, скажем так, тепло, а порой даже жарко и душно», — отметила Хоркина. – «Конечно, мне мало что было видно, обзор из костюма маленький, а главная цель — «остаться в живых» на данном проекте. Если бы не эти факторы, то можно было сделать номера интересней, более рискованными».

Мама Хоркиной смотрит шоу «Маска» с самой первой серии первого сезона. Сама спортсменка присоединилась к просмотру ближе к финалу. И теперь предвкушает, какое впечатление произведет на маму тот факт, что в одном из персонажей была Светлана:

«Мои домочадцы, конечно, смотрят это шоу, мама особенно. И она будет в шоке, когда увидит, что под маской Черной Пантеры скрывалась ее дочь», — уверена гимнастка.

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