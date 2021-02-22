Светлана Хоркина: «Черная Пантера на «Маске» идеально совпадала с моим характером»

Шоу «Маска» (производство компании WeiT Media) — одно из самых любимых на российском телевидении. Здесь собрано все: артистизм, отличные песни и, конечно же, загадка. Кто скрывается в костюме – интрига, которая постепенно начинает распутываться.

21 февраля во время выпуска «Маски» на НТВ проект покинула первая участница. В костюме Черной Пантеры скрывалась Светлана Хоркина. Teleprogramma.pro узнала у гимнастки, пришелся ли ей по вкусу костюм и за кого она будет болеть дальше.

— Светлана, поделитесь впечатлениями от участия?

— Конечно, впечатления колоссальные. Я испытала огромное наслаждение от работы с потрясающими специалистами и в восторге от всех тех, кто создает костюмы. И, пользуясь случаем, хочу поблагодарить девчонок, которые сшили мне такой потрясающий костюм. В моем понимании, он самый лучший. Он мне так шел, совпадал с моим характером.

В общем, спасибо всем девочкам швеям. Спасибо ребятам, с которыми мы работали в студии, они потрясающие, талантливые, профессиональные люди. И всем тем, кто нам помогал на площадке, кто нас встречал. Хореографу, который ставил нам танцы. Все молодцы и все большие профессионалы.

И я очень счастлива, что у меня появилась такая возможность со всеми познакомиться, уверенна, что это не просто так. Возможно, мы еще встретимся и сделаем что-то полезное для своих зрителей. А может и для себя, в реализации каких-то своих планов.

— Расстроились, что покинули проект так рано?

— Нет, я ни капли не расстроилась, что ушла. Во-первых, надо сказать, что я уже в этом проекте победила. Почему? Потому что меня не отгадали. Так что это моя победа и победа всех тех, кто создавал мой образ, кто выбирал песни, которые я пела.

В общем, честно говоря, я считаю, что я выиграла. И, естественно, я участвовала в этом проекте в свободное от работы время. У меня есть основная работа, а еще у меня маленький ребенок и, конечно, все совмещать было очень сложно.

Поэтому время высвободилось, и я стала более свободной. Теперь сосредоточусь на своей семье, работе, и своих общественных проектах, которые я делаю. В том числе и к моим всероссийским соревнованиям, которые будут проходить уже в 22-й раз в городе Белгороде, приедет вся Россия. Работы очень много и расстраиваться нет времени, потому что у меня много планов.

— Что хотели бы сказать жюри?

— Я хочу пожелать жюри как можно интересней и ярче обсуждать и шутить, ловко разгадывая маски. С точки зрения участника шоу, хочу, чтобы они никого не разгадали. Потому что такие интересные костюмы и так стараются все, кто работает на проекте «Маска», чтобы жюри не отгадало. Никого.

Хочу, конечно, всем пожелать успеха!

— Каково было находиться в костюме, петь?

— Костюмы непростые. В них, скажем так, тепло, а порой даже жарко и душно. Но у меня был потрясающий костюм: красивый, комфортный. Конечно, мне мало что было видно, обзор из костюма маленький, а главная цель — «остаться в живых» на данном проекте. Если бы не эти факторы, то можно было сделать номера интересней, более рискованными.

В целом было интересно петь и подглядывать в маленькую дырочку за реакцией жюри и зрителей.

— А знаете, кто скрывается в других костюмах?

— Я могу только догадываться, кто скрывается под другими масками, исходя из того, что я увидела в первом выпуске. Потому что на проекте я с ними не пересекалась и уж точно не знаю, кто там.

Если у меня будет возможность и дальше смотреть шоу «Маска», то, надеюсь, мои догадки будут и разгадками.

— Расскажите, дома смотрят шоу, догадываются, что вы принимали участие в проекте?

— Моя мама смотрит на НТВ «Маску» с самой первой серии первого сезона. Я подключилась только ближе к финалу и, честно говоря, меня сразу это шоу затянуло и заинтриговало. Где-то в глубине души я думала, что было бы здорово, если бы меня пригласили в этот проект на второй сезон.

И, видите, мечты сбываются. Мои домочадцы, конечно, смотрят это шоу, мама особенно. И она будет в шоке, когда увидит, что под маской Черной Пантеры скрывалась ее дочь, которая ей говорит, что приехала поздно, потому что задержалась на работе или же с девчонками решала какие-то важные вопросы на девичнике. Мое разоблачение будет большим сюрпризом для моих близких.

— За какую маску будете болеть?

— Я, честно говоря, не знаю, за какую маску буду болеть, я еще не определилась. Но наверняка я выберу кого-то. Посмотрю внимательно эфир и выберу своего фаворита, за которого буду болеть.

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