«Удалось заткнуть ее за пояс»: Гагарина, обогнавшая Пугачеву по популярности, передала ей привет

В большом пятничном выпуске, сразу же после шоу «Голос» на Первом канале, эфир продолжила программа «Вечерний Ургант». Одним из гостей выпуска стала наставница вокального конкурса Полина Гагарина. Певица появилась в студии в элегантном комбинированном наряде, состоящем из ажурного верха и белоснежной атласной юбки длины мини.

Иван Ургант первым делом поздравил красавицу-гостью с тем, что по результатам опроса ВЦИОМ в 2020 году Полина Гагарина оказалась на первом месте как самая популярная певица страны. «Я смотрю: первое место – Полина Гагарина», — рассказывает Ургант. и продолжает: «Второе место – Алла Пугачева!».

— Ну, чему ты больше радуешься? Тому, что ты на первом месте, или что, наконец, тебе удалось заткнуть ее за пояс?, — спросил шоумен. — Так, это ты сказал!, — не отвечая на вопрос, парировала Гагарина.

Полина Гагарина, пользуясь случаем, передала Алле Пугачевой большой привет и поведала о том, что недавно общалась с ней. «Алла Борисовна мне перезвонила, мы с ней душевно так поговорили», — вспомнила певица. И рассказала, что Пугачева – большая поклонница шоу «Голос».

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