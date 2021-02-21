«Моя сладость и нежность»: Эмма Малинина запечатлелась на прогулке с внуком

На днях в семье Александра и Эммы Малининых произошло радостное событие. Они вновь стали дедушкой и бабушкой. Внука подарил сын бизнесвумен от первого брака Антон. Стоит отметить, это не первый его ребенок. В 2007 году у Антона и его жены родился первенец Платон, а чуть позже и дочь Арианна. Третьего сына они назвали Леон. В своем Instagram Эмма поделилась кадрами с прогулки с внуком.

«Моя сладость и нежность», — подписала фото Малинина.

Напомним, Александр и Эмма познакомились более 30 лет назад. В браке у них родились двойняшки Устинья и Фрол. В конце прошлого года им исполнилось по 20 лет. Также у музыканта есть сын Никита и дочь Кира от предыдущих отношений.

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