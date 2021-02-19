«Многодетная бабушка»: 58-летняя Эмма Малинина понянчилась с новорожденным внуком

Музыкант Александр Малинин и его третья жена Эмма снова готовы нянчиться с новорожденным. У них недавно родился внук. Счастливым родителем стал приемный сын Малинина, Антон, которого артист усыновил, женившись на Эмме в 1990 году.

О счастливом прибавлении в семействе сообщил сначала музыкант, а потом новоиспеченная бабушка. Теперь Эмма Малинина спешит понянчиться с младенцем, имя которого еще не называется. Бизнес-леди разместила у себя в микроблоге трогательное фото, на котором в ладонях держит нежные пяточки внука, и написала:

«Обняться и поцеловаться — это самое важное! А я теперь — многодетная бабушка», — пишет светская львица.

К слову, у Эммы Малининой есть 13-летний внук Платон и маленькая внучка Арианна. Оба наследника носят фамилию Малинина.

А не так давно впервые стала бабушкой певица Валерия. 52-летняя звезда эстрады уже познакомилась с внучкой Селин – дочкой Арсения и Лианы Шульгиных.

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