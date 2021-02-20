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«Меня поддерживали все на площадке»: актриса сериала «Склифосовский» расплакалась, вспоминая покойного мужа

Ирина Основина до сих пор не может смириться с уходом любимого человека.

«Меня поддерживали все на площадке»: актриса сериала «Склифосовский» расплакалась, вспоминая покойного мужа
Ирина Основина. Фото: кадр сериала «Склифосовский», 2012 год

Актриса, сыгравшая в сериале «Склифосовский» старшую медсестру Фаину Игоревну, Ирина Основина в числе других артистов стала гостьей вечерней программы телеканала «Россия 1» «Привет, Андрей!».

Ведущий шоу Андрей Малахов начал рассказывать, что судьба актрисы похожа на сериал. В свое время она влюбилась в бывшего заключенного, падала ему в ноги и клялась в любви. Сергей Кудрявцев и Ирина Основина стали мужем и женой, и она помогла ему вернуться к актерской профессии.

Муж Ирины Основиной Сергей Кудрявцев
Мужа Ирины Основиной Сергея Кудрявцева не стало в 2017 году. Фото: кадр передачи «Привет, Андрей!»

«Сережа умер», — тихо произнесла актриса. «Простите, я не знал», — извинился Андрей Малахов.

Супруга Ирины Основиной не стало в 2017 году, мужчина умер от рака. В то время Ирина Евгеньевна снималась в сериале.

Ирина Основина
Ирина Основина на программе едва сдерживала слезы. Фото: кадр передачи «Привет, Андрей!»

«Когда он умирал, меня поддерживали все ребята из нашего сериала «Склифосовский», — рассказывая об этом актриса, не смогла сдержать слез.

Она добавила, что ее супруг был земляком Дениса Карасева, который скончался в январе этого года. Одной из последних его работ стала роль в сериале «Склифосовский».

Денис Карасев в сериале "Склифосовский"
Последний кадр покойного Дениса Карасева. Фото: кадр передачи «Привет, Андрей!»

«Мне когда сказали, что Карасев умер, я смотрю, последний кадр: Денис стоит через стекло смотрит и как бы машет. Это его последний кадр», — поделилась Ирина Основина.

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«Склифосовский»Андрей МалаховДенис КарасевПрограмма "Привет Андрей!"