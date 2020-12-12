«Я должен признаться»: Андрей Малахов поделился историей о своем трехлетнем сыне

Свою передачу телеведущий посвятил песням из мультфильмов. Он пообщался с Еленой Степаненко и Ириной Муравьевой. Во время беседы мужчина не сдержался и вспомнил про разговор со своим наследником.

Андрей Малахов не скрывает, что родился в Апатитах, но уже в молодости стал строить карьеру на телевидении. Многие помнят его передачу «Большая стирка». Теперь он уже работает на канале «Россия», где ведет несколько проектов. Мужчина часто берет интервью у звезд, а вот о своей личной жизни рассказывает редко. Он состоит в браке с издательницей известного журнала Натальей Шкулевой, которая в 2017 году родила ему сына Александра.

Новый выпуск передачи «Привет, Андрей!» ведущий посвятил песням из мультфильмов. Гостья шоу Елена Степаненко призналась, что обожаем мультик «Паровозик из Ромашкова». Радио-версию этого мультика озвучивала Ирина Муравьева. Малахов не сдержался и поделился одним откровением о своем наследнике.

«Я должен признаться, что сейчас любимая сказка у моего сына, ему три, — это как раз „Паровозик из Ромашкова“. Учитывая, что он встает в шесть утра, он переделал всю версию. Он говорит: „Папа, какой день, если ты не встречаешь рассвет? Нужно встречать рассвет“. Понимаете? А когда ты пришел с работы в час, какой рассвет?» — с иронией рассказал ведущий.

В студию также пришел Анатолий Руденко. Он привел с собой дочку Милену. Восьмилетняя девочка предстала в алом платье с бантом. «Какая красивая», — восхитилась Степаненко. «Вот это платье», — одарил ее комплиментом Малахов. Наследница актера пообщалась с ведущим и призналась, что обожает мультик «Винни Пух». При этом малышка всех рассмешила, когда заявила, что мультик «Ну, погоди!» смотрела давно «в детстве».

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