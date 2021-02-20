«Когда меня не станет, никаких передач»: Максим Аверин обратился с просьбой к Андрею Малахову

На минувшей неделе телеканал «Россия 1» завершил показ восьмого сезона сериала «Склифосовский», который завоевал огромную популярность у телезрителей.

В студии субботней программы «Привет, Андрей!» собрались актеры, великолепно воплотившие на экране хирургов и сотрудников одного из отделений известной клиники. В их числе и Максим Аверин, сыгравший в сериале харизматичного хирурга Брагина. Во время программы актер заговорил и о своих творческих планах. В частности, он мечтает поставить новый спектакль «Малыш и Карлсон».

«Старый идет уже сорок лет, и в нем много таких вещей, которые современные дети не понимают, — объяснил свою позицию Максим Аверин. – Хочу поставить его как режиссер и сыграть в нем Карлсона».

Ведущий шоу «Привет, Андрей!» Андрей Малахов тут же вспомнил о скандале, разразившемся через много лет после смерти Спартака Мишулина, когда актер Тимур Еремеев заявил, что он его внебрачный сын.

«Аккуратней с костюмом, видишь, спустя сорок лет берут ДНК и находят еще какие-то странные вещи», — предостерег Малахов Аверина.

Тот в ответ рассмеялся.

«Я только что в гримерке сейчас говорю, что хочу написать завещание, чтобы, когда меня не станет, не было никаких передач. Поклянись, что ты не будешь ничего снимать», — обратился артист к Андрею Малахову.

Шоумен отказался приносить клятву и быстро перевел разговор в другое русло.

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