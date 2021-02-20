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Русская красавица: Нетребко появилась на перроне в длинной шубе, рукавицах и павловопосадском платке

Красно-белая гамма аутфита оперной дивы выделила ее из толпы.

Русская красавица: Нетребко появилась на перроне в длинной шубе, рукавицах и павловопосадском платке
Анна Нетребко. Фото: instagram.com/anna_netrebko_yusi_tiago/

Звезда мировой оперы Анна Нетребко готовится выступить на сцене Мариинского театра в сказке «Турандот». Это уже не первый выход на сцену дивы в новом году. Причем, накануне певица посетила родной храм искусства в качестве зрителя.

Пока до премьеры остается время, Нетребко решила посетить Москву. На перроне в ожидании «Сапсана» звезда запечатлелась на память. Она позировала в белой длинной шубе, рукавицах и красном павловопосадском платке. Из-под полы верхней одежды выглядывала юбка пестрой алой расцветки.

Анна Нетребко
Анна Нетребко. Фото: instagram.com/anna_netrebko_yusi_tiago/

Наряды Анны Нетребко всегда производят впечатление на многомиллионную армию поклонников дивы со всего мира. И этот образ не стал исключением и подчеркнул истинную русскую красоту оперной дивы.

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