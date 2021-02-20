Мамин пупсик: Подольская нарядила трехмесячного сына от Преснякова в комбинезон с львятами

Молодая мама не может надышаться своим крохой, который растет не по дням, а по часам.

Певица Наталья Подольская и музыкант Владимир Пресняков-младший воспитывают двоих детей. Старшему сыну Артемию в этом году исполнится 6 лет, а кроха Ванечка появился на свет три месяца назад. Родители скрывают личико малыша, но периодически показывают, как он уже сильно подрос.

Накануне Подольская нарядила кроху в трогательный комбинезончик с львятами. Мама нежно прижала к себе сынишку и призналась:

«Какое еще лицо может быть, когда вдыхаешь запах своего ребенка», — подписала нежный кадр певица.

То, что малыши пахнут по-особенному, знает каждая мама. И этот аромат для любой женщины милее самых изысканных парфюмов мира. И Подольская счастлива, что сейчас, во время второго декрета, имеет возможность больше времени проводить с ребенком. Хотя и объявила о возвращении на сцену.

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