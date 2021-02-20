Дивная и стильная: Нетребко предстала на сцене в черном платье с «огненным» орнаментом и рукавами-буфами

49-летняя звезда мировой оперы Анна Нетребко проживает в Вене. Но очень много гастролирует по Европе. Кроме того, с начала гора артистка не раз посетила Москву и Петербург не только как оперная певица, но и как туристка. Например, новогодние каникулы с семьей она провела с настоящим русским размахом, впервые прокатившись на тройке в одной из деревень Подмосковья.

А в столице страны с сыном Тьяго и мужем Юсифом Эйвазовым дива устроила целую культурную программу с посещением шоу, спектаклей и музеев.

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Сейчас Нетребко готовится выступить на сцене родного Мариинского театра в спектакле «Турандот». Здесь когда-то зажглась звезда оперной дивы, сюда она постоянно возвращается не только как певица. Накануне артистка посетила балет «Ромео и Джульетта», и, оставшись под впечатлением, запечатлелась с молодыми солистами театра на сцене.

Нетребко позировала на камеру в черном платье-футляре с рукавами-буфами и необычным «огненным» орнаментом в зоне декольте. Дива давно стала «иконой стиля» для своей многочисленной армии поклонников, и каждый ее наряд вызывает восторг и восхищение.

«Очень красивое платье! Невероятно», «Анна восхищаюсь вами», «Балдею от вас и вашей легкости Анна», «Как же Анна хороша на любом фоне в любой компании, кто из нас рискнет фотографироваться с солистами балета?», «Анна Юрьевна, как всегда дива дивная, красавица и чаровница! В прекрасной компании наших балетных талантов!», — пишут некоторые в комментариях.

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