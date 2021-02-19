«Хороший день»: Лиза Арзамасова запечатлелась в меховой шапке-ушанке цвета «марсала»

Звезда театра и кино Лиза Арзамасова обожает делать в Instagram коротенькие посты, смысл в которых нужно не искать, а вкладывать. Почти как в «Черный квадрат» Малевича.

На этот раз полная тайн и любящая создавать флер загадочности Елизавета Арзамасова поделилась снимком, на котором она запечатлена в теплой шапке-ушанке цвета «марсалы». Девушка, судя по всему, находится в кафе и очень приятно проводит время.

Солнечные лучи буквально пронзают и подсвечивают красавицу Лизу, отчего ее черты становятся еще более четкими и тонкими. А заставшая на лице полуулыбка делает его очень милым.

«Хороший день», — подписала Лиза Арзамасова нежный кадр хештегом.

Актриса предпочла не объяснять, почему дала именно такую характеристику дню. Не исключено, что произошло что-то позитивное, или же звезда просто находится в прекрасном расположении духа.

Лиза Арзамасова недавно вышла замуж за любимого человека, известного фигуриста Илью Авербуха, и это обстоятельство делает ее счастливой и позволяет воспринимать все происходящее в позитивном ключе.

Поклонники Лизы Арзамасовой делают комплименты ее красоте.

«Прекрасная Лиза, как солнце», «Во всех-то, ты, нарядах хороша!», «Красавица. Это и есть женское счастье! Желаю его всем россиянкам!» — высказываются в Сети.

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