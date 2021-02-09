«Наслаждаюсь»: Лиза Арзамасова в парке и с сумочкой Gucci на цепочке призналась в любви к холодам

Лиза Арзамасова — девушка гармоничная. Она очень счастлива в браке с фигуристом и продюсером Ильей Авербухом, купается в любви своего супруга и, вероятно, поэтому не очень следит за современными трендами. Девушки, и правда, часто склонны к тому, чтобы расслабляться и получать удовольствие от безусловной любви.

В Instagram Лиза Арзамасова предстала в аутфите, который вышел из моды несколько сезонов назад. Актриса запечатлелась в парке с капюшоном, отороченным мехом песца. Вдобавок Лиза утеплилась с помощью пухового платка. Образ красавица добавила люксовой сумочкой на цепочке бренда Gucci.

Под снимком Арзамасова призналась в любви к зиме, морозу и хрустящему под ногами снегу. Девушка добавила, что в этом году совершенно не торопит приход весны.

«Я иду и с каждым шагом «балдею» и улыбаюсь: «Хрусь, хрусь!» И звонко так! И мороз приятный. Привычное февральское поторапливание зимы вообще ушло на второй план. Наслаждаюсь!» — написала Лиза Арзамасова.

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