«Это так красиво»: Виктория Боня в шубе с объемным капюшоном прогулялась по Красной площади

Бывшая участница «Дома-2» проводит время на родине. Она приехала из Монако и оказалась в зимней сказке.

Виктория Боня еще год назад вернулась в Монако. Бывшая участница «Дома-2» не скрывает, что хорошо зарабатывает. Она не только пишет статьи, снимается в фотосессиях, но и ведет бьюти-блог. Девушка признавалась, что именно онлайн курсы приносят ей сотни тысяч рублей. Не удивительно, что свое 41-летие она отметила дважды, устроив вечеринку сначала в Дубае, а потом в Москве. Как и мечтала, звезда купила себе Lamborghini, на котором теперь будет путешествовать по Европе.

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А недавно Боня прилетела в Россию. Она рассказывала, что лучшие бьюти мастера работают в нашей стране. Поэтому девушка поспешила сделать маникюр и нарастить волосы. А вот свободное время она провела, гуляя с подругой по Красной площади. Светская львица нарядилась в норковую шубу оверсайз и объемным капюшоном. Но даже в ней она замерзла.

«Это так красиво, ребята. Приезжайте в Москву, больше такой красоты нигде нет», — заявила Виктория. «Посмотрите на мой красный нос! Это только спустя 10 минут на улице! Невероятно холодно, −20 градусов», — отметила она.

После прогулки девушка поехала в баню, чтобы согреться. Ее покорил сервис, так как ее встретили теплым чаем из морошки. Боня была в восторге от радушия людей. А вот поклонники оценили ее зимний образ. Многие удивились тому, что она замерзла в роскошных мехах.

«Чаще приезжайте к нам», «Вы прям светская дама», «Да, морозы и в шубе страшны», «Москва красивая, тут зимняя сказка», «Так вы туристов не заманите», «Холодно тебе девица», — стали писать пользователи Сети.

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