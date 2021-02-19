«Не добавляют в образ гармонии»: Порошина в норковой шубе и шапке с помпонами разочаровала стилиста

Звезда сериалов, многодетная мама и невероятно красивая женщина Мария Порошина поделилась в Instagram атмосферным снимком. На нем актриса запечатлелась во время отдыха в туристической деревне. В кадре Мария Порошина предстала около колодца, срубленного из березы. Белый снег, яркое солнце создают ощущение идеального зимнего утра.

Мария Порошина для прогулки облачилась в норковую шубку оттенка топленого молока, яркую шапку, зауженные брюки и отороченные мехом ботиночки.

Поклонники принялись делать комплименты обожаемой ими актрисе.

«Видели вас сегодня в чайном домике! Вы прекрасны», «Есть еще красивые девушки в русских селеньях», «Ага! Замерзли», — высказываются в Сети.

Модный эксперт Teleprogramma.pro Элла Маковей дала оценку аутфиту актрисы. Ее вердикт — Мария Порошина совершенно равнодушна к трендам.

«Мария выбралась на природу в самые морозы. Но короткая норковая шубка с капюшоном не спасает от стужи. Возможно, современное меховое пальто длиной миди было бы кстати. Милые меховые ботиночки и разноцветная шапка с помпонами также не добавляют в образ гармонии», — отметила Элла Маковей в беседе с Teleprogramma.pro.

Справка Teleprogramma.pro

Элла Маковей, стилист. В индустрии моды работает более пяти лет. Персональный консультант по стилю, шопер; прошла обучение в Institut Français de la Mode, Франция; образование высшее.

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