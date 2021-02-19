«Круэлла или чумовая пятница»: Гагарина в легком сарафане запечатлелась в ванне

На днях стало известно, что Полина Гагарина исполнит официальную песню чемпионата мира 2021 года по фигурному катанию. Турнир состоится в Стокгольме в конце марта. Артистка исполнит композицию Circles and Squares в дуэте с Монсом Сельмеровым. Недавно Полина рассказывала, что готовится к турниру, катаясь на коньках вместе с детьми.

А в свободное время артистка радует фанатов новыми снимками. На этот раз она подошла к процессу фотосъемки с необычной стороны. Блондинка запечатлелась в пустой ванне в черном сарафане.

«Круэлла Гагарина или Какова Зима или Чумовая Пятница», — подписала фото Гагарина.

Фанаты оценили ее чувство юмора.

«Какая вы красивая! Красотка!» — писали пользователи Сети.

Напомним, в прошлом году Гагарина развелась со своим вторым мужем, фотографом Дмитрием Исхаковым. Артистка сама воспитывает сына Андрея от первого брака и дочь Мию.

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