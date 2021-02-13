«Разминка»: Полина Гагарина в спортзале с легкостью сделала «колесо»

Певица много времени уделяет физической нагрузке и с легкостью выполняет даже сложные упражнения.

Певица Полина Гагарина очень серьезно потрудилась над своей фигурой. Девушка, которая во времена «Фабрики звезд» на Первом канале имела очевидную склонность к полноте, сегодня выглядит тростинкой – многие преданные поклонники даже опасаются за самочувствие своей любимицы просят ее больше кушать.

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Но Гагарина довольна собой. Девушка очень интенсивно тренируется, и результаты этого процесса налицо. Красавица сейчас не только очень стройная и подтянутая, но и невероятно энергичная и легкая. Она продемонстрировала фанатам в микроблоге свои акробатические способности, сделав несколько раз подряд «колесо».

«Разминка», — просто подписала Гагарина.

Со стороны упражнение в исполнении Гагариной показалось невероятно простым. Но знающие люди понимают, что за этой видимой легкостью стоит упорный труд и сила воли.

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