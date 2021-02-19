«Достали!»: Иосиф Оганесян пытается найти сходства с сыном Стефаном

Молодой отец в отчаянии из-за того, что ему часто указывают на контраст во внешности с наследником. Экс-участник «Дома-2» начал что-то подозревать?

Сыну бывший участников проекта «Дом-2» Иосифа Оганесяна и Саши Черно Стефану недавно исполнилось полгода. По мере того, как подрастает малыш, для окружающих становится очевидно, что мальчик очень похож на свою маму.

О поразительном сходстве Саши с сыном заявляла и мама Иосифа Репсима Оганесовна, и бабушка Александры Надежда Васильевна. Многочисленные подписчики звездной пары согласны с женщинами. В Сети часто утверждают, что в Стефане нет ничего от его папы Иосифа Оганесяна.

Молодого отца такие разговоры очень задевают. Он постоянно доказывает, что Стефан похож на него, но не нынешнего, а в детстве. Иосиф предпринял очередную попытку продемонстрировать сходство с сыном и показал в Instagram себя маленького.

«Достали. Мне кажется, только ленивый не написал мне, что сын на меня не похож. Нашел дома фото себя маленького. Сходство 99.9 % или снова скажете, что Стефан на меня не похож?!» — написал Иосиф Оганесян под снимками.

Поклонники не понимают, по какой причине Оганесян так истерит. Неужели подозревает Сашу в неверности?

«Не похож на тебя», «Не вижу ничего общего», «Не похож, но какая разница, это же твой сын», «Господи, какая действительно разница, он самый милый малыш у замечательной пары. Саша и Иосиф, вы классные», — высказываются в Сети.

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