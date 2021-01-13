«Был очень капризный и плохо спал»: Саша Черно рассказала о мучениях сына из-за первого зуба

Экс-участница «Дома-2» в шоке от того, как быстро растет и меняется Стефан.

Тридцатого января маленькому наследнику пары бывших участников «Дома-2» Саши Черно и Иосифа Оганесяна Стефану исполнится шесть месяцев. Незадолго до этого дня у мальчика прорезался первый зуб.

Мама Стефана радостно сообщила об этом на своей страничке в Instagram, признавшись, что малыш довольно тяжело перенес прорезывание зубика.

«На протяжении нескольких недель наш ляля был очень капризный и плохо спал, — поделилась Саша Черно. — Десенки набухали, зубик резался. Малышу было больно. И вчера он наконец-то вылез».

Молодая мама призналась, что шокирована тем, как незаметно летит время и как быстро растет и меняется на глазах их с Иосифом маленький сын.

Напомним, что недавно Саша сообщала о болезни Стефана: к прорезыванию зубика добавилась еще и сильная простуда.

Черно жутко нервничала, признаваясь, что плохое самочувствие сына выбивает ее из колеи. Но, вероятно, сейчас все самое плохое уже позади, и семья экс-участников «Дома-2» постепенно возвращается к привычному для себя ритму жизни.

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