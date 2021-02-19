«Мне нравится этот оттенок»: Марина Юдашкина в восторге от нового имиджа Татьяны Навки

Прославленная фигуристка решилась на смелое преображение. Звезда больше не блондинка.

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка много лет не расставалась с образом блондинки. Длинные светлые волосы придавали ей женственности и трогательности.

Но неожиданно для всех прославленная фигуристка решила предстать в новом имидже. Татьяна перекрасила волосы и отныне звезда не блондинка, а девушка с каштановыми локонами. Фотографию, на которой она запечатлена с локонами совершенно роскошного оттенка, Татьяна Навка разместила в Instagram.

«Новый день. Новый цвет волос. Новый настрой на весну и на праздничные выходные. Как вам мое небольшое преображение?» — спросила фигуристка у поклонников.

Первыми на пост отреагировали звездные приятельницы знаменитости.

«Красиво», — написала Яна Рудковская. «Мне нравится этот оттенок волос! И потом, это волосы, их всегда можно перекрасить», — отметила Марина Юдашкина.

Комплименты Татьяне Навке сделали и ее фанаты. Правда, некоторые признались, что не сразу узнали в девушке на фото прославленную фигуристку. Многим показалось, что это Екатерина Варнава.

«Татьяна, вы красивы всегда! Но, если я имею право выразить свое мнение, мне вы нравитесь больше блондинкой», «Думала, Варнава сидит», «Я тоже так подумала. Первое впечатление», «Красоту ничем не испортишь! Королева льда», — высказываются в Сети.

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