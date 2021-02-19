«Танцы победителя»: Лиза Галкина рассмешила маму с папой своими забавными плясками

Двойняшкам Аллы Пугачевой и Максима Галкина Гарри и Лизе уже по семь лет. Ребята так быстро выросли, что многие фанаты до сих пор не могут поверить, что у Примадонны и шоумена наследники – уже школьники. Однако, брат с сестрой не только учатся в первом классе, но и блистают музыкальными, вокальными и другими талантами как настоящие дети своих родителей.

Например, на одном из видео Лиза Галкина исполняет забавный танец. Стоит отметить, что девочки растет очень активным ребенком с веселым нравом, и всегда готова поднять настроение близким. Вот и в этот раз дочка Пугачевой решила сплясать. И от хореографии девочки со смеху прыснули все вокруг.

«Что это!? Что за танцы?, — смеется за кадром Максим Галкин. И пытается угадать: «Это танцы победителя, да?».

Не только папа, но и мама за кадром ухахатываются. Девочка сама еле сдерживается от смеха и в последний момент уже от души заливается заразительным хохотом. Потом без сил опускается на пол, но продолжает веселиться.

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