Модница: Лиза Галкина в футболке со звездами и красных брюках с лампасами станцевала для мамы

Семилетняя дочка Примадонны каждый раз демонстрирует все новые и новые грани своего таланта.

В семье 71-летней Аллы Пугачевой и 44-летнего Максима Галкина двое детей, двойняшки Лиза и Гарри. Ребята растут очень творческими, дружными и умненькими. Папа с мамой не перестают удивляться проявлениям талантов, которых у звездных наследников невероятное множество.

Например, недавно Лиза Галкина исполнила для мамы с папой произведение Грига «В пещере горного короля» на фортепиано, чем привела в восторг поклонников этого знаменитого семейства.

А накануне Лиза подошла творчески к процессу уборки. Девочка закружилась в настоящем танце, импровизируя на ходу. Алла Пугачева запечатлела этот трогательный момент и поделилась с подписчиками микроблога.

Дочка Пугачевой и Галкина выбрала для танца белую футболку со звездочками и красные брюки с лампасами. К слову, Лиза обожает наряжаться, самыми любимыми облачениями для нее являются платья, а декоративными элементами – стильные лампасы.

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