«Ты подарил новый мир»: Самойлова и Джиган отмечают день рождения сына

Оксана Самойлова – многодетная мама. В свои 32 она успела подарить рэперу Джигану трех дочек, а в прошлом году и сыночка. Мальчика назвали Давид. 18 февраля звездное семейство отмечает первый день рождения мальчика. По этому случаю Самойлова опубликовала трогательные строки в своем Instagram.

«Давидик, ты такой неожиданный и такой долгожданный. Ты подарил мне новый мир, новый вид любви, миллиард новых чувств и сделал меня в 1000 раз счастливее», — написала Самойлова.

Фанаты Оксаны присоединились к поздравлениям.

«В жизни он еще милее! С днем рождения! Сладкий малыш! Замечательная семья! Светлый ребенок, будь счастлив!», — писали пользователи Сети.

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