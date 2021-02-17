«У нас классический костюм»: Оксана Самойлова наряжает сына на его первый день рождения

Восемнадцатого февраля в семье модели Оксаны Самойловой и рэпера Джигана большой праздник — ровно год исполнится долгожданному сыну пары Давиду, ставшего четвертым ребенком звездных родителей.

В эти дни Оксана Самойлова занята приготовлениями к торжеству. В планах и покупка обуви для маленького именинника. С базой образа для Давида мама уже давно определилась.

В свой первый день рождения мальчик предстанет в классическом костюме. В сторис Instagram Оксана Самойлова показала видео из обувного бутика, где она выбирает стильную обувь для сына. За советом модель обратилась к подписчикам.

«Девчата, нужна ваша помощь. Собираю единственного сына на день рождения. У нас классический костюм. Как вы думаете, какой вариант обуви под него выбрать – лоферы, туфли или кеды», — спросила Оксана.

В кадре она показала модную обувь известных дорогих брендов, такую красивую, что кажется, будто игрушечная.

Что в итоге она выбрала для Давидика, Оксана Самойлова решила оставить в секрете. Тем более, что все скоро сами увидят праздник, на котором малыш предстанет в стильном образе.

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