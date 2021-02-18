Звезда фильма «Все будет хорошо!» Марк Горонок попал в реанимацию после ссоры с женой

Актер Марк Горонок, известный по фильмам «Все будет хорошо!» и «Ты у меня одна», попал в больницу. Причиной госпитализации, по словам друга Вячеслава Смородинова, стало подскочившее давление после ссоры с женой. Предварительно у 47-летнего Горонка был диагностирован гипертонический кризис.

Как сообщил мужчина «Пятому каналу», накануне супруги отмечали годовщину со дня знакомства в одном из ресторанов Санкт-Петербурга. Между ними вспыхнул скандал, в результате которого женщина покинула заведение. Позже ей позвонили и сообщили, что Горонку стало плохо.

больше по теме Марк Горонок потратил на лечение после ДТП два с половиной миллиона рублей По словам актера, виновник аварии перед ним и его мамой не извинился.

Кроме того Смородинов сообщил, что ссоры в семье актера не редкость. Что послужило причиной на этот раз – неизвестно. Но ранее супруги ссорились из-за того, что Горонок стал мало зарабатывать, трудясь охранником.

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