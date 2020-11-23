Марк Горонок потратил на лечение после ДТП два с половиной миллиона рублей

Актер Марк Горонок в эфире программы «Звезды сошлись» на канале НТВ рассказал, что залез в серьезные долги после ДТП. Причем он не был виноват в аварии.

«Мы с мамой попали в ДТП. У меня случилось два перелома правой руки. Наша машина шла по перекрестку и навстречу вылетела «Волга». Весь удар пришелся на нас. За лечение пришлось отдать больше двух с половиной миллионов рублей. Пришлось брать кредиты на лечение. До сих пор еще не отдал. Должен остался больше миллиона. Платить после аварии за ущерб нам никто не собирается. Все траты легли на меня. Я 25 лет за баранкой. Никогда в подобное не попадал. Виновник ДТП даже не позвонил моей маме и не извинился. Моя мама осталась инвалидом». Марк Горонок

Как сказал актер, сейчас он выживает, как может. «Мне везет. У меня было три телевизионных проекта в этом году. Есть несколько антреприз. Но долги надо платить и платить регулярно. Я сейчас еще работаю в службе безопасности охранником. Сопровождаю и охраняю VIP-персон», — заметил актер.

Марк Горонок прославился по сериалу «Улицы разбитых фонарей». Первую же известность ему принесла игра в фильме «Ты у меня одна» в 1993 году.

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